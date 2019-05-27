إيطاليا:معرض لاحد أعمال دا فينشي في بيروجيا

انسامد - 27 مايو / ايار - تستضيف مدينة بيروجيا الايطالية في الفترة من 4 يوليو إلى 4 أغسطس معرضا حول أحد أعمال الرسام الايطالي الشهير ليوناردو دا فينشي.



وسوف يتم عرض لوحة السيدة بينويس والتي تعرف أيضا باسم السيدة و طفل مع الزهور. في عمر السادسة والعشرين، أراد ليوناردو دا فينشي أن يخرج عن المألوف في أعماله واخترع شخصية ماري الجديدة، التي لم تعد ملكة السموات، لكن أم بسيطة تلعب مع طفلها.



ويأتي هذا المعرض في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة لوفاة ليوناردو دا فينشي. رسمت هذه اللوحة بين 1478 و1480.



انضمت لوحة السيدة بينويس لمجموعات متحف سان بطرسبرغ في عام 1914، بعد أن باعتها ماريا ألكسندروفنا التي ورثتها عن جدها وهو تاجر من أستراخان بسعر أقل من السوق، شريطة أن تبقى في روسيا.



