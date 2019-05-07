عرائس عملاقة علي الساحة في فلورنسا

انسامد - 7 مايو - ايار - شارك ثلاث فرسان عملاقة و عرائس اخري
يبلغ طولها 6 امتار صممها الفنان الفرنسي ليوناد مارتن في العرض
الذي اقيم في المركز التاريخي لمدينة فلورنسا يوم 4 مايو في اطار
الاحتفال بعرض العمالقةو المستوحي من اعمال النهضة و من بينها
معركة سان رومانو ..
ستشارك كلها في الموسم الفني الجديد للمعهد الفرنسي في ايطاليا و
السفارة الفرنسية في ايطاليا .
اعتبارا من يوم 15 مايو القادم سيتم تحريك الفرسان الثلاثة حيث
سيمرون من ميدان اوجنيسانتي الي لونجارنوفيسبوتشي مرورا بملينيانو
و بورجو اوجنيسانتي ثم ميدان جولدوني ليعودوا الي ميدان اوجنيسانتي
و قد تم اختيار فلورنسا لهذا الاحتفال ليس فقط لان بها اقدم معهد
فرنسي في العالم و لكن لان متحف الفن يحتفظ بواحدة من اللوحات
الثلاثة لمعركة سان رومانو ( اللوحتان الاخرتان - احداهما في
الناشيونال جاليري بلندن و الاخري في اللوفر بباريس).
و يشبه هذا العرض كرنفال فرنسا و المواكب الدينية في ايطاليا حيث
يريد ان يتحول الي احتفالية كبيرة يكون ابطالها سكان المدينة و
الموسيقيين مجتمعين تحت علم فلورنسا ..كما سيتم تصوير الاحتفال و
ستقسم الشاشة الي 3 اجزاء نسبة للوحات الثلاثة التي ستعرض في روما
اعتبارا من يونيو 2019 في اطار جولة في فيلا ميديتشي في روما ثم في
قصر طوكيو بباريس