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عرائس عملاقة علي الساحة في فلورنسا
    انسامد - 7 مايو - ايار - شارك ثلاث فرسان عملاقة و عرائس اخري يبلغ طولها 6 امتار صممها الفنان الفرنسي ليوناد مارتن في العرض الذي اقيم في المركز التاريخي لمدينة فلورنسا يوم 4 مايو في اطار الاحتفال بعرض العمالقةو المستوحي من اعمال النهضة و من بينها معركة سان رومانو ..

    ستشارك كلها في الموسم الفني الجديد للمعهد الفرنسي في ايطاليا و السفارة الفرنسية في ايطاليا .

    اعتبارا من يوم 15 مايو القادم سيتم تحريك الفرسان الثلاثة حيث سيمرون من ميدان اوجنيسانتي الي لونجارنوفيسبوتشي مرورا بملينيانو و بورجو اوجنيسانتي ثم ميدان جولدوني ليعودوا الي ميدان اوجنيسانتي و قد تم اختيار فلورنسا لهذا الاحتفال ليس فقط لان بها اقدم معهد فرنسي في العالم و لكن لان متحف الفن يحتفظ بواحدة من اللوحات الثلاثة لمعركة سان رومانو ( اللوحتان الاخرتان - احداهما في الناشيونال جاليري بلندن و الاخري في اللوفر بباريس).

    و يشبه هذا العرض كرنفال فرنسا و المواكب الدينية في ايطاليا حيث يريد ان يتحول الي احتفالية كبيرة يكون ابطالها سكان المدينة و الموسيقيين مجتمعين تحت علم فلورنسا ..كما سيتم تصوير الاحتفال و ستقسم الشاشة الي 3 اجزاء نسبة للوحات الثلاثة التي ستعرض في روما اعتبارا من يونيو 2019 في اطار جولة في فيلا ميديتشي في روما ثم في قصر طوكيو بباريس
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