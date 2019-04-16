معرض لرائد التصوير جاروبا حتي 2 يونيو بجاليري روما

انسامد - 16 ابريل - نيسان - يقام في الفترة من 16 ابريل الي 2 يونيو معرض للتصوير الفوتوغرافي للفنان كايو ماريو جاروبا تحت رعاية جاليري روما للفن الوطني الحديث و المعاصر .



يعتبر جاروبا احد روادالتصويرالتعبيري حيث تتميز لقطاته بتجسيد الاحاسيس العميقة كما امتدت مسيرته خمسين عاما و قد توفي عام 2015.



و تنظم المعرض جابريلدوتيليا و انريكو ميندوني و يقومون بعرض الصور التي استحوذ عليها معهد لوتشي بعد وفاة الفنان و تبلغ 60 الف نيجاتيف و 40 الف شريحة بالاضافة الي المطبوعات القديمة والملاحظات وتجارب الاداء.



يعيد المعرض رسم مسار الفنان من خلال 100 صورة من كل انحاء العالم من الخمسينيات الي السبعينات حيث لم يكن السفر بسهولة بمكان.

