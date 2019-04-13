ستاربكس ميلانو.. تحفة تاريخية على خطى مدن الموضة

أنسامد - 13 أبريل / نيسان - على مساحة 2300 متر مربع داخل مبنى تاريخي في قلب مدينة ميلانو الإيطالية، يقع أجمل فروع سلسلة مقاهي ستاربكس الأمريكية، الصرح الذي تشعر عند رؤيتك له من الخارج أنه أحد القصور الإيطالية الفخمة، لتدخله وتكتشف أنك في أكثر الكافيهات فخامة، حيث الأرض المصنوعة من الفسيفساء والرخام في الأرفف تعد القهوة المشروب الإيطالي الرسمي، إذ تنتشر المقاهي في سائر أنحاء البلاد، لذا عندما افتتح فرع جديد لسلسة مقاهي ستاربكس العالمية، كان لابد أن يكون مميزاً عن الآخرين، فهو ليس مجرد مقهى تدخله لشراء قهوتك الصباحية وتتجه إلى عملك، بل هو صرح صمم خصيصاً احتفالاً بالمشروب الرسمي.



يقع مقهى ومحمصة ستاربكس في مكتب بريد تاريخي سابق في قصر البريد أو Palazzo delle Poste بالإيطالية في ساحة كوردوزيو Cordusio الأنيقة والقريبة من كاتدرائية دومو دي ميلانو Duomo di Milano الشاهقة، ومسرح ألا سكالا Teatro alla Scala، دار الأوبرا الأكثر شهرة في العالم.



صمم المقهى بتفاصيل ترضى ذوق الشعب الإيطالي وتكريماً لثقافة القهوة، على يد ليز مولر، كبير مسؤولي التصميم في ستاربكس، حيث الأرضية بتقنية الفسيفساء المصنوعة يدوياً على الطراز البالادي، وهي تقنية تاريخية خاصة بشمال إيطاليا رُصفت يدوياً بواسطة الحرفيين المحليين. كما تأتي إحدى قطع الرخام المستخدمة في الأرضيات، وتدعى كاندوجليا، من مقلع يملكه مواطنون من مدينة ميلان، وللمرة الأولى أيضاً يستخدم ستاربكس الرخام في الأرفف من إقليم توسكانا، في محاولة لمحاكاة المقاهي التي تتميز بها مدينة الموضة، بحسب الموقع الرسمي لسلسة ستاربكس.



