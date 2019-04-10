ميلانو:أقواس قزح وألوان الباستيل في يونيكورن هاوس

انسامد - 10 ابريل - نيسان - اصابت حمي اليونيكورن بالوانه الهادئة مدينة ميلانو حيث يمكن لثلاثة اشخاص الاقامة في الجناح الخيالي الذي يشتمل على غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام ومطبخ صغير في وسط المدينة .



بمناسبة يوم اليونيكورن في 9 ابريل يبدا الحجز من 10 الي 12 ابريل للاقامة لمدة اسبوع في هذا الجناح الخيالي حيث كل الادوات مزينة بالصورة المعروفة لليونيكورن: الوسائد والشموع والأكواب والنظارات ؛ الملاءات ، البيجامات ، النعال وأقنعة للنوم ، وكذلك مناشف ، والصابون ، فرشات شعر: جميع ملحقات "يونيكورن هاوس" تثير الخيال للخيول السحرية المطلي بالوان قوس قزح ، بما في ذلك جدران الغرفة والواجهة الخارجية مع الغيوم والنجوم وقوس قزح.



يعمل يونيكورن هاوس علي اهداء الزبائن تجربة خاصة جدا في منزل تم تصميمه بعناية شديدة في ميلانو .



و يقول المدير الاقليمي لبوكينج البرتو ياتس انه بالفعل وصلهم طلبات كثيرة للحجز من مختلف الجنسيات و يؤكد ان هذا المنزل يقع ضمن 5.7 مليون بيت و اماكن خاصة جدا حيث يمكن الاقامة فيها و الاستمتاع بالاجواء التي توفرها خاصة لاولئك الاشخاص الذين يبحثون عن التجارب المتفردة .



و يشير الي انه بالاضافة للاقامة في هذا البيت فان المقيمين سيحظون بدروس لعمل تورتة اليونيكورن .



ليست تلك المرة الاولي التي تنفذ فيها هذه الفكرة فهي معروفة في مدن اوروبية كثيرة و اعالي البحار و كذلك التجربة الرائعة للمبيت في متحف الشمع مدام توسو او في الامباير ستيت في نيويورك و هناك ايضا بيت الشوكولاتة حيث يمكن للزائر ان ياكل الاثاث و كذلك بيت التيوليب في هولندا.



و يقول في النهاية نحن نبحث عن افكار جديدة لاننا في حاجة لخيال واسع و غني يمكننا من خلاله ابهار ضيوفنا و الحفاظ علي شغفهم.



