ميلانو:أقواس قزح وألوان الباستيل في يونيكورن هاوس

انسامد - 10 ابريل - نيسان - اصابت حمي اليونيكورن بالوانه الهادئة
مدينة ميلانو حيث يمكن لثلاثة اشخاص الاقامة في الجناح الخيالي
الذي يشتمل على غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام ومطبخ صغير في وسط
المدينة .
بمناسبة يوم اليونيكورن في 9 ابريل يبدا الحجز من 10 الي 12 ابريل
للاقامة لمدة اسبوع في هذا الجناح الخيالي حيث كل الادوات مزينة
بالصورة المعروفة لليونيكورن: الوسائد والشموع والأكواب والنظارات
؛ الملاءات ، البيجامات ، النعال وأقنعة للنوم ، وكذلك مناشف ،
والصابون ، فرشات شعر: جميع ملحقات "يونيكورن هاوس" تثير الخيال
للخيول السحرية المطلي بالوان قوس قزح ، بما في ذلك جدران الغرفة
والواجهة الخارجية مع الغيوم والنجوم وقوس قزح.
يعمل يونيكورن هاوس علي اهداء الزبائن تجربة خاصة جدا في منزل تم
تصميمه بعناية شديدة في ميلانو .
و يقول المدير الاقليمي لبوكينج البرتو ياتس انه بالفعل وصلهم
طلبات كثيرة للحجز من مختلف الجنسيات و يؤكد ان هذا المنزل يقع ضمن
5.7 مليون بيت و اماكن خاصة جدا حيث يمكن الاقامة فيها و الاستمتاع
بالاجواء التي توفرها خاصة لاولئك الاشخاص الذين يبحثون عن التجارب
المتفردة .
و يشير الي انه بالاضافة للاقامة في هذا البيت فان المقيمين سيحظون
بدروس لعمل تورتة اليونيكورن .
ليست تلك المرة الاولي التي تنفذ فيها هذه الفكرة فهي معروفة في
مدن اوروبية كثيرة و اعالي البحار و كذلك التجربة الرائعة للمبيت
في متحف الشمع مدام توسو او في الامباير ستيت في نيويورك و هناك
ايضا بيت الشوكولاتة حيث يمكن للزائر ان ياكل الاثاث و كذلك بيت
التيوليب في هولندا.
و يقول في النهاية نحن نبحث عن افكار جديدة لاننا في حاجة لخيال
واسع و غني يمكننا من خلاله ابهار ضيوفنا و الحفاظ علي شغفهم.