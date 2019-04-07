معرض للرسومات واللوحات المائية في فلورنسا

أنسامد 7 إبريل/نيسان - تستضيف مدينة فلورنسا الايطالية معرضا للرسومات واللوحات المائية الايطالية في الفترة من 6 ابريل حتى 30 يوليو، والتي تعكس جمال المناظر الطبيعية في إيطاليا التي ألهمت العديد من الفنانين على مر القرون.



يقام المعرض الذي يحمل اسم 'Souvenir d'Italie' ( تذكار من إيطاليا) في متحف هورن في فلورنسا. ويضم المعرض مجموعة من الرسومات والوحات تعود للفترة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر.



وتعكس تلك اللوحات الرحلات والإقامات التي تصور المناظر الحضرية والطبيعية التي ساهمت في نشر فكرة عن إيطاليا ما زالت حاضرة حتى اليوم.



تعرض معظم اللوحات في متحف هورن لأول مرة، بما في ذلك أربعة أعمال لفنان المناظر الطبيعية الشهير فرانشيسكو جواردي.



