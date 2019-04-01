معرض عن أعمال أنطونيو كانوفا في نابولي

أنسامد في الاول من إبريل/نيسان - تستضيف مدنية نابولي الايطالية معرضا عن أعمال الرسام والنحات الايطالي الشهير أنطونيو كانوفا في الفترة من 29 مارس إلى 30 يونيو.



يضم المعرض لاول مرة أكثر من 110 عملا من أعمال أنطونيو كانوفا، و 12 عملا من الرخام، ونماذج كبيرة وقوالب من الجبس ورسومات ولوحات.



يقام المعرض الذي يضم أيضا قطعا من متحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ في متحف نابولي الوطني للآثار.



