معرض في تورينو لعشاق القراءة

انسامد - 11 مارس/آذار - يقام في مدينة تورينو الايطالية معرض لعشاق القراءة، يعرض صورا التقطها المصور الأمريكي الشهير ستيف ماكوري لمحبي القراءة من مختلف دول العالم.



ويضم المعرض أكثر من 70 صورة مصحوبة بمختارات من الكتابات حول عشق القراءة، والتي اختارها الكاتب والصحفي والمصور الايطالي Roberto Cotroneo، ليجعل من مدينة تورينو مع معرض الكتاب عاصمة القراءة الايطالية.



وتبرز الصور الفوتوغرافية - بعضها لم ينشر من قبل - أشخاصا منهمكين في القراءة من جميع أنحاء العالم، سواء في أماكن الصلاة في تركيا أو في الأسواق، الناس الذين يقرؤون وهم محاطون بالحيوانات أو السيارات، والبعض الآخر الذين يقرأون على الأرصفة.



يضم المعرض الذي يقام في الفترة من 9 مارس حتى الاول من يوليو في قصر بالاتسو مادما صورا من إيطاليا إلى الهند، ومن أفغانستان إلى إفريقيا، ومن الولايات المتحدة إلى كوبا.



