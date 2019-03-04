معرض اعمال بوتيتشيللي بمتحف الفن الحديث في بوسطن

انسامد - 4 مارس - اذار - يستضيف متحف الفن الحديث في بوسطن معرضا يقد فيه 10 لوحات من اعمال لفنان عصر النهضة المعروف ساندرو بوتيتشيللي بصفته احد الفنانين الرومانسيين تحت اسم " بوتيتشيللي : بطلات و ابطال"..



و من بين الاعمال المعروضة لوحتين شهيرتين قام بتصميمهما خصيصا لقصر فيسبوتشي بفلونسا ..و تحكي عن ضحايا العنف المستخدم ضد المراة و هي قصص عن الفضيلة و التضحية النشائية و هي قصة فيجينيا التي قتلها والدها في احدي جرائم الشرف و لوكريزيا التي انتحرت خوفا من الفضيحة ..و هو معروف بلوحاته العلمانية التي استوحاها من الاساطير الكلاسيكية مثل: "ولادة فينوس" و "الربيع" ا، ويصفها بأنها "مشاهد للحكم الأخلاقي لتكون بمثابة أمثال حديثة لنخب فلورنسا في نهاية القرن السادس عشر و علي هامش المعرض هناك 12 لوحة تم اختيارهم بشكل خاص من اعمال رسام الكاريكاتير كارل ستيفنس الدي يعيش في نيويورك.



في لوحاته يعمل بو تيتشيللي علي تجسيد قصص الخيانة و العنف القديمة , التي كانت بمثابة الوقود لعصر النهضة.



و تقول مديرة المتحف بيجي فوجلمان ان الهدف من هذا المعرض هو اكتشاف نقطة التقاطع بين الماضي و الاصداء التي يتركها علي الاعمال الجديدة و اشكال التعبير الفني المختلفة .



ولد الرسام الإيطالي " ساندرو بوتيتشيلي " في اليوم الأول من شهر مارس عام 1445، رسم العديد من الصور للسيدة العذراء، كما كان يستعمل ألوانا بسيطة بعيدة عن التكلف.



تنقسم أعمال بوتيشيللي إلى قسمين، يصور في القسم الأول زينة الحياة، والقصص الأخلاقية المعقدة، والموضوعات الأسطورية الجميلة، والقسم الثاني من أعماله يكشف عن مشاعر جادة ومنضبطة، ومثال ذلك لوحاته التصويرية لملحمة دانتي الكوميديا الإلهية، وكذلك لوحاته الدينية.



ينتمي بوتيتشيلي، إلى مدرسة فلورنسا تحت رعاية لورينزو دي ميديسي، وهي الحركة التي سيصفها جورجيو فاساري أقل من مائة سنة في وقت لاحق في فيتا له من بوتيتشيلي بأنه "العصر الذهبي".



