معرض في برلين عن أعمال ياكوبو بيليني وأندريا مانتينيا

أنسامد في الاول من مارس - يفتتح بدأ من اليوم الجمعة في متحف Gemäldegalerie في العاصمة الالمانية برلين معرض يضم أبرز أعمال ياكوبو بيليني وأندريا مانتينيا، أبرز الرسامين الايطاليين في عصر النهضة.



ويتم عرض الاعمال بطريقة مبتكرة، في ثنائيات بجوار بعضها البعض، حيث يتم عرض لوحة لكل فنان بجوار لوحة للفنان الاخر، ما يسمح بعمل مقارنة بين عالمين مختلفين، الا أنها متصلان ببعضهما البعض.



يقدم المعرض ، الذي يضم أكثر من 100 عمل بما في ذلك اللوحات والرسومات ، العديد من اللوحات التي لم تعرض من قبل أمام الجمهور.



