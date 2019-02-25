معرض في ميلانو عن أعمال أنطونيلو دا مـِسـّينا

انسامد - 25 فبراير / شباط - يقام في مدينة ميلانو الايطالية معرض يضم أعمال الرسام الايطالي الشهير أنطونيلو دا مـِسـّينا في الفترة من 21 فبراير وحتى 2 يونيو.



يقام المعرض في قصر ميلانو الملكي، ويضم إلى جانب صورة العذراء 18 عملا آخر من أعمال أنطونيلو دا مـِسـّينا الذي يعد واحد من أبرز رسامين القرن الخامس عشر.



وكان قصر ميلانو الملكي استقبل لوحة واحدة فقط من أعمال الرسام الايطالي قبل إقامة المعرض، وكان ذلك عام 2015. بينما المعرض الحالي يعطي للزوار لمحة عامة فريدة عن أعماله.



ووصف فيليبو ديلكورنو مستشار التراث الثقافي في ميلانو المعرض بأنه "معرض تاريخي".



ويضم المعرض أيضا أعمالا من مجموعات المتاحف الكبرى في العالم مثل معرض لندن الوطني، ومتحف فيلادلفيا للفنون.



