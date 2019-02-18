انسامد - 18 فبراير / شباط - اختارت الأكاديمية الإسبانية لفن الطهي خلال اجتماع للجمعية العمومية التي تضم 14 بلدا من أمريكا اللاتينية في مدريد مدينة سان دومينغو عاصمة الطهي في الكاريبي، وذلك للسنة الثانية على التوالي.



ويأتي هذا الاختيار ليجعل من عاصمة جمهورية الدومينيكان واحدة من الوجهات الرئيسية لفن الطهي من أجل التعريف بالاطعمة الشهية ومجموعة واسعة من منتجات الطعام التي تشتهر بها المدينة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة والنمو الاقتصادي في الدومينيكان.



وتشتهر جمهورية الدومينيكان بفن طهي فريد من نوعه، حيث تمتد جذوره في الثقافات المختلفة، سواء في التقاليد الإسبانية أو الافريقية.



