معرض عن أعمال مارك شاجال في نابولي

انسامد - 15 فبراير / شباط / - يقام في مدينة نابولي الإيطالية معرض عن أعمال الفنان الروسي العظيم مارك شاجال (1887-1985) يضم العديد من أعماله الفنية من لوحات ورسومات.



ويضم المعرض 150 عملا فنيا حول مسار حياة الفنان الروسي، ولا سيما شعور الفنان الروسي العظيم لزوجته الحبيبة بيلا. كما يضم المعرض أيضا لوحات وروسومات ولوحات مرسومة بالألوان المائية، بما في ذلك مجموعة من الأعمال النادرة من مجموعات خاصة.



ويحتوي المعرض على خمسة أقسام، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 يونيو.



ويحكي المعرض عن ذكريات الطفولة المتأثرة بالتقاليد الروسية حتى الحكايات الخرافية، بما في ذلك الشعر والدين والحرب، في عالم من الأحلام رسمت بألوان مفعمة بالحيوية تضفي الحياة على المناظر الطبيعية والشخصيات الخيالية بين الحلم والواقع.



