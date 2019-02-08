ايطاليا: تمديد معرض حول الكلاب في فن التصوير والرسم

انسامد - 8 فبراير / شباط - تم تمديد معرض " Cani in posa " في إيطاليا حول الكلاب في فن التصوير والرسم والادب حتى 26 مايو وذلك بعد النجاح الذي حققه المعرض خلال الفترة الماضية.



وتم افتتاح المعرض الذي يقام في قصر فيناريا في 20 أكتوبر الماضي.



وكان من المقرر ان ينتهي المعرض في 10 فبراير.



وهذا هو أول معرض كبير في إيطاليا عن الكلاب في تاريخ الفن. ويضم المعرض مجموعة من التحف والتماثيل واللوحات والنقوش والرسومات والصور تمثل الكلاب في كل العصور، من العصور القديمة حتى وقتنا الراهن.



