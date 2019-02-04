معرض ديبيرو و هاليي في روما حتي اخر ابريل القادم

انسامد - 4 فبراير - شباط - يقام في العاصمة الايطالية روما من الان و حتي 24 ابريل القادم في جاليري فيوتوريزم معرضا للفنانين المحدثين الايطالي فورتيناتو ديبيرو ( 1892-1960 )و الامريكي بيتر هاليي .



و يضم المعرض لوحتين الاولي " باليرينا" من اعمال ديبيرو من 1919و الثانية " نيرف " من اعمال الفنان الامريكي المولد الحداثي هاليي في 2016.



و رغم الفارق الزمني بين اللوحتين و الذي يقدر بحوالي قرن من الزمان الا انهما ترتبطان من حيث خطوطهما بالاضافة الي التناغم اللوني بين كل منهما.



و قد جاءت فكرة هذا المعرض عندما صرح هاليي الذي يبلغ من العمر 66 عاما اثناء زيارته لاحد معارض ديبيرو في نيويورك في 2014 " اشعر انني اشبهه في التعامل مع الالوان "..



فقد كان هذا التصريح كافيا لدفع المسئولين عن قاعة العرض بتنظيم معرضا يضم اعمال الفنانين .



بدأ المعرض في تورينو ثم انتقل الي روما و سيستمر حتي النصف الثاني من شهر ابريل القادم.

