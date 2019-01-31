تريانجولو بارباريني ، نزل مهجور من القرن السابع عشر

أنسامد - 31 يناير /كانون الأول/ - يتميز نزل الصيد المهجور Triangolo Barbe من القرن السابع عشر بتسميم معماري رائع من العصر الباروكي، وهو محاط بالمزارع والمجمعات الصناعية على مشارف Palestrina - بنيت فوق مدينة Praeneste اللاتينية القديمة - وبني لعائلة Barberini في النصف الثاني من القرن السابع عشر..



وقد بنى المهندس المعماري الخبير جيوفان باتيستي هذا المبنى ذو التصميم الإستثنائي الفريد من نوعه، الذي يعتير شهادة على عصر من التجارب الغير تقليدية خاصة في الهيكل المركزي، المعروف باسم "Triangolo Barberini".



يتكون التصميم الهندسي المتقن ل Triangolo من اثنين من مثلثات متساوية الأضلاع يعلوهما سداسي ، والتي بدورها تتويج بتراس على السطح.



ويشتمل المجمع بأكمله على أغراض متعددة: عقار ريفي ونزل صيد محاط بالمزارع والبساتين ، كما يحتوي على كنيسة صغيرة مخصصة لعائلة سان فيليبو نيري.



يعتبر مجمع المزرعة القديم خلف Triangolo بمثابة وديعة مؤقتة للآلات الزراعية ، في حين توجد على جانبي البيت الريفي أربعة أشجار ضخمة ربما هي الشهادات الحية الوحيدة لعصر عائلة Barberini.