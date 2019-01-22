مشاركة أجنبية ومصرية واسعة في "سمبوزيوم أسوان الدولي"

أنسامد - 22 يناير /كانون الثاني/ - تحتضن أسوان فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من "سمبوزيوم أسوان الدولي " لفن النحت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان.



وصرح الدكتور فتحي عبد الوهاب - رئيس قطاع الصندوق - بأن هذه الدورة - التي بدأت أمس /الإثنين / وتستمر فعالياته حتى السابع من مارس القادم - تشهد مشاركة أجنبية ومصرية واسعة، حيث تشارك سينزيا سوزانا ، من سويسرا، وهيرمان شايدر من النمسا، ونيل هانسن من النرويج ، وخافيير سكالا ، من أسبانيا.



ويشارك من مصر الفنانون : آلاء يحي، وطه نصر، وعبد الرحمن العجوز، ويشارك في في ورشة "السمبوزيوم " الفنانون : زينب صبحي، وسارة قاسم، وسالي السيد راجح، ومروة مجدي عيد، وأحمد محمد نبيل، وعلا الطوخي، ومحمد الصياد، ونورهان ماهر.



