مشاركة أجنبية ومصرية واسعة في "سمبوزيوم أسوان الدولي"

أنسامد - 22 يناير /كانون الثاني/ - تحتضن أسوان فعاليات الدورة
الرابعة والعشرين من "سمبوزيوم أسوان الدولي " لفن النحت، والذي
ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان.
وصرح الدكتور فتحي عبد الوهاب - رئيس قطاع الصندوق - بأن هذه
الدورة - التي بدأت أمس /الإثنين / وتستمر فعالياته حتى السابع من
مارس القادم - تشهد مشاركة أجنبية ومصرية واسعة، حيث تشارك سينزيا
سوزانا ، من سويسرا، وهيرمان شايدر من النمسا، ونيل هانسن من
النرويج ، وخافيير سكالا ، من أسبانيا.
ويشارك من مصر الفنانون : آلاء يحي، وطه نصر، وعبد الرحمن العجوز،
ويشارك في في ورشة "السمبوزيوم " الفنانون : زينب صبحي، وسارة
قاسم، وسالي السيد راجح، ومروة مجدي عيد، وأحمد محمد نبيل، وعلا
الطوخي، ومحمد الصياد، ونورهان ماهر.