مصر:الكشف عن مقبرتين من العصر الروماني بواحة الداخلة

انسامد - 16 يناير - كانون ثاني - نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمنطقة آثار بئر الشغالة بمدينة موط بواحة الداخلة في الكشف عن مقبرتين أثريتين ترجعان للعصر الروماني نقش على حوائطهما رسوم جنائزية زاهية وواضحة الألوان. و يقول بيان وزارة الاثار ان أعمال البعثة هذا العام شملت أعمال الحفر الأثري في المنطقة الواقعة إلى الشرق من أعمال حفائر الموسم السابق حيث تم الكشف عن المقبرة الأولى وهي تتكون من سلم مكون من 20 درجة يسبقها علامة حتب بالطوب اللبن، وعليها بقايا طبقة من الملاط تؤدي إلى مذبح مقرن من الحجر الجيري ومنه إلى مدخل رئيسي للمقبرة مبني من الحجر الرملي، ويؤدي إلى الصالة الرئيسية للمقبرة والممتدة من الشرق إلى الغرب.



بنيت الصالة من الطوب اللبن بطول 540سم، وعرض 250سم، وارتفاع 370سم، وهي ذات سقف مقبي وجد غالبيته متهدم، كما يوجد بالحائط الشمالي مدخلان لحجرتين للدفن تعلوهما حجرتان لهما مدخل من الناحية الشرقية عثر بداخلهما على بعض الهياكل العظمية وبعض المسارج والأواني الفخارية.



ويشير البيان الي إن المقبرة الثانية تقع في الناحية الشرقية من المقبرة الأولى وتم العثور عليها نتيجة امتداد أعمال الحفر إلى الشرق من المقبرة الأولى وبعد رفع الرديم تم العثور على مقبرة مشيدة من الطوب اللبن مكونة من صالة مستعرضة وحجرتين جانبيتين متهدمي الأعتاب توجد بهما أساسات مزار جنائزي أمامي به مذبح مقرن من الطوب اللبن وموقد عليه بقايا سناج، ومائدة للقرابين من الحجر الرملي أمام الباب المؤدي إلى حجرة الدفن.



يؤدي ذلك المزارإلى مقبرة أخرى مقبية تتكون من سلم يؤدي إلى ردهه جنائزية ومنها إلى حجرة مقبية عثر بالحائط الشمالي منها على نيشه مقبية نقش عليها منظر فريد يصور عملية تحنيط صاحب المقبرة.



بدأت أول أعمال للحفائر الأثرية في المنطقة منذ عام 2002، واستمرت لمدة خمسة مواسم أثرية حيث أسفرت الكشف عن اكثر من 10 مقابر غير مكتملة بنيت بالحجر الرملي واستكملت بالطوب اللبن،كماأن هذه المقابر ترجع إلى العصر اليوناني وتتميز بطراز معماري فريد حيث إن بعضها يتكون من ثلاثة طوابق والبعض الآخر من طابقين وتنتهي كل مقبرة بشكل هرمي، وزينت حوائط هذه المقابر من الداخل برسوم جنائزية زاهية الألوان.

