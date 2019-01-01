ايطاليا:العثور علي رفات حصان عمرها 2000 عام في مدينة بومبي

انسامد - الاول من يناير - كانون ثاني - اكتشاف نادر عثر عليه في إيطاليا مؤخرًا، عبارة عن رفات حصان عمرها 2000 عام، خارج أسوار مدينة بومبي الإيطالية.



وأشار العلماء القائمين على هذا الاكتشاف، إلى أنهم عثروا على "رسن" الحصان ولجامه بجانب الرفات، معتقدين أن صاحبه كان على وشك استخدامه، أو على وشك الهروب من الكارثة التي حلت بـ"بومبي" عام 79 بعد الميلاد، حيث انفجر بركان ضخم وأدى إلى طمر المدينة بالكامل بالرماد.



وعثر على بقايا الجثة مع أحصنة أخرى ضمن ركام أحد المنازل، والذي كان يعود إلى جنرال روماني، أو لأحد القادة العسكريين.



يذكر أن انفجار البركان، سبب اندثارًا للقرية مع قرى أخرى مجاورة، ووضعهم أسفل ملايين الأطنان من الرماد والحمم البركانية، ما أدى إلى تحويلها لأنقاض.



من جانبه، تحدث مدير متحف بومبي الأثري "ماسيمو أوسانا"، عن الأمر، مشيرًا إلى أنه الاكتشاف تم في أثناء التنقيب في أسطبل المنزل، مؤكدًا: "من الواضح أن نهاية الحصان مؤلمة، ومن المرجح أنه اختنق بسبب الرماد أو الغازات السامة".



