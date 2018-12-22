مطار دبي يستقبل الراكب رقم مليار

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - قال نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن مطار دبي ‏الدولي استقبل الخميس 20 ديسمبر المسافر رقم مليار.



وأضاف محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة ..



وبدأنا رحلة مختلفة .. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزء من قصتهم ... نحن مطار العالم ووجهته وقلبه".



كما تقدم حاكم دبي بالشكر لفريق مطار دبي وقال: "شكرا لفريق مطار دبي .. شكرا للشيخ أحمد بن سعيد ... فخرنا لا يعادله الا تواضعنا أمام الإنجاز ... وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات .. لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته".



