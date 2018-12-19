ارتفاع الدخل السياحي للأردن

انسامد - 19 ديسمبر - كانون اول - أظهرت بيانات المركزي في الأردن، الاثنين، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13 في المائة، في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.



وقال البنك المركزي إن الأردن حقق دخلا وصل إلى 4.9 مليار دولار خلال هذه الفترة.



وعزا البنك زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 7.9 بالمائة، إلى 4.6 مليون سائح في الفترة من يناير إلى نوفمبر.



وكان الأردن قد حقق في 2017 عائدا سياحيا بلغ 4.6 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.



ومع ذلك ، لا تزال صناعة السياحة تعاني من عدم وجود دعم رسمي من حيث الإعفاء الضريبي و المستوي المتواضع للبنية التحتية . وتتطلع الحكومة إلى تعزيز أداء قطاع السياحة في أعقاب تحسين الوضع الأمني في سوريا وفتح الحدود مع دمشق وبغداد ، لكن الخبراء يتوقعون أن الطريق ما زال طويلاً قبل أن يرى القطاع تعافياً كاملاً.



