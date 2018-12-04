مؤتمر للبعثات الأثرية الإيطالية فى مصر والشرق الأوسط

أنسامد - 4 ديسمبر/ كانون الأول - تنظم البعثات الأثرية الإيطالية العاملة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط المؤتمر الثانى لها في العاصمة المصرية القاهرة بدأ من يوم الاربعاء.



فبعد المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي في العاصمة المصرية ، يعود 60 عالماً من علماء الآثار الإيطاليين للاجتماع لمدة ثلاثة أيام في القاهرة حتى 8 ديسمبر في مؤتمر بعنوان "علم الآثار الإيطالي في مصر وبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا".



وسيكون المؤتمر مصحوبا بمعرض عن أعمال البعثات الإيطالية ، كما سيتحدث في الجلسة الافتتاحية نخبة من أشهر علماء المصريات المصريين والإيطاليين، كما سيتم تنظيم 8 موائد مستديرة في إطار برنامج المؤتمر.



ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عدة موضوعات، من بينها التكنولوجيا المستخدمة في علم الآثار، حفظ والوصول إلى المواقع الأثرية ، القدرات التدريبية للبعثات الإيطالية ، إبراز القيمة السياحية للمواقع الاثرية ، الإمكانات والتحديات التي تفرضها العولمة بالنسبة لقطاع الاثار، وأنشطة المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر.



ومن أبرز الشخصيات التي ستتحدث خلال المؤتمر كل من الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول اخر الاكتشافات الاثرية التي تمت في مصر، وباتريسيا بياشينتيني المتخصصة في علم المصريات بجامعة ميلانو.



وتنطلق أعمال المؤتمر الذي ينظمه المركز الإيطالي للاثار والمعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة ، في مقر وزارة الآثار المصرية، قبل أن ينتقل لاحد الفنادق. ومن المقرر إقامة المعرض في المعهد الثقافي الإيطالي.



