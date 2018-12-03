مهرجان مراكش:جائزة جولد ستار ل دي نيرو عن مسيرته الفنية

أنسامد - 3 ديسمير / كانون الأول / - حصل الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو على جائزة جولد ستار عن مسيرته الفنية وذلك خلال أول أمسية من مهرجان مراكش الدولي للسينما السابع عشر، والتي قدمها إليه صديقه القديم الذي تعاون معه طويلا، المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي.



وقال سكورسيزي إن هذه الجائزة يمكن اعتبارها ذروة مسيرة دي نيرو، مضيفا "ولكن هذا الرجل لديه قمم أكثر من قمم جبال الأطلسي".



وقال دي نيرو في خطاب قبوله الجائزة "لقد صنعنا فيلمنا الأول معا، أعتقد أنه كان قبل أكثر من 45 عاما ..‘ن هذا أحد النعم العظيمة في حياتي." وقد تعاون من دي نيرو وسكورسيزي في العديد من الأفلام، بدءا من فيلم Taxi Driver ، الذي فاز عنه بجائزة Palme d'Or في مهرجان كان السينمائي لعام 1976.



وقد فاز دي نيرو أيضا بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل لعام 1981 عن أدائه في فيلم Scagingese Raging Bull للمخرج سكورسيزي.



وقد تعاون الثنائي مرة أخرى في فيلمهماالتاسع The Irishman ، المقرر إطلاقه من قبل Netflix في عام 2019. وفي كلمته ، قدم دي نيرو تحية مؤثرة للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي الذي توفي يوم الاثنين الماضي والذي عمل معه في فيلم 1900