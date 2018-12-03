متحف المجوهرات الملكيةبالاسكندرية يحتفل ب32 عاما علي افتتاحه

انسامد - 3 ديسمبر - كانون اول - احتفل متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية بمرور 32 عاما علي افتتاحه كمتحف يضم مجوهرات اسرة محمد علي يطلق عليه " قصر المجوهرات " نظراً لوجوده في المبنى الذي كان قصراً لإحدى أميرات الأسرة العلوية المالكة حيث يوجد متحف المجوهرات الملكية في مبنى قصر فاطمة الزهراء بجليم .. وقد أسست هذا القصر زينب هانم فهمي عام 1919م وأكملت بناءه وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة الزهراء عام 1923م وقد تم إستخدام القصر كإستراحة لرئاسة الجمهورية .. حتى تحول الى متحف بقرار جمهوري عام 1986م .



وقد بني هذا القصر (متحف المجوهرات الملكية) على طراز المباني الأوربية من الناحية المعمارية .. وهو يتكون من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما ممر مستعرض ويتكون كل من الجناح الشرقي والجناح الغربي من طابقين وبدروم كما يحيط بالمبنى حديقة تمتلىء بالنباتات والزهور وأشجار الزينة.



ويضم المتحف 11 ألفاً و500 قطعة تخص أفراد الأسرة المالكة .. وقد تم تقسيم القصر الى عشر قاعات تضم مجموعات من التحف والمجوهرات التي تخص أفراد أسرة محمد علي .. ويعد هذا المتحف من أجمل المعالم السياحية في الاسكندرية حيث يضم مجموعة نادرة ورائعة من التحفوالمجوهرات والحلي والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة والساعات المرصعة بالجواهر والماس . الصورة تمثل : شطرنج مكون من (32) قطعة من الذهب على شكل تماثيل أشخاص وحيوانات محلاة بالميناء الملونة ومرصعة بأحجار من الماس من مقتنيات الملك فاروق الأول .



