رئيس مهرجان الدولي للفيلم بمراكشس: رسالتنا تقريب الثقافات

أنسامد - الأول من ديسمبر /كانون الأول/ - أكد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن المهرجان في دورته الـ 17، التي افتتحت فعالياتها مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء، "يؤكد انفتاحه أكثر فأكثر على سينما العالم والتزامه بشكل أكبر على درب عشق سينمائي مستنير".



قال صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، في افتتاحية سموه التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمهرجان لتقديم هذا المحفل السينمائي ، الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 30 نونبر و8 دجنبر، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس "الالتقاء بعد سنة من التوقف خصصت للتفكير ولإعادة تحديد هويتنا، يعزى إلى سحر السينما".



وأضاف صاحب السمو الملكي أن لجنة تحكيم رائعة يرأسها الموهوب جيمس غراي "ستقودنا إلى متابعة أفلام ستسافر بنا عبر العالم، مع نظرة خاصة حول بروز سينما إفريقية جديدة".



وكتب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد "هنا تكمن رسالتنا: تقريب الحضارات من بعضها البعض، في الوقت الذي ينكب فيه العالم أكثر فأكثر على إشكالية الهجرات الإنسانية"، مسجلا سموه أن هذه الدورة ستتميز بـ "حضور أيقونات سينمائية سنعمل على تكريمها، وبحوارات تنشطها شخصيات ذات موهبة فذة، وبرمجة سخية بقدر ما هي مرغوبة"