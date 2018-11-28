كشف اثري جديد في دهشور

انسامد - 28 تشرين الثاني - نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة في جنوب شرق هرم الملك امنمحات الثاني بمنطقة دهشور الاثرية في الكشف عن عدد من الدفنات الأثرية بداخلها توابيت.



وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ورئيس البعثة، أن البعثة قد بدأت أعمالها في شهر اغسطس الماضي وقد تم العثور علي دفنات بها ثماني توابيت مصنوعة من الحجر الجيري داخلها مومياوات مغطاه بطبقة من الكارتوناج الملون علي شكل آدمي. و اشار ان ثلاثة منها في حالة جيدة من ترجع إلي العصر المتأخر وأضاف د. وزيري، أن اللتوابيت موجوده الان بالمخزن للترميم كما تم عرض صورها علي لجنة سيناريو العرض المتحفي لوضعها ضمن سيناريو العرض المتحفي لبعض المتاحف الأثرية التي تنشأها وزارة الاثار داخل مصر