وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة فرعونية في الأقصر

أنسامد - ٢٤ نوفمبر/ تشرين الثاني/ - أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني الكشف عن مقبرة فرعونية جديدة بمنطقة العساسيف من عصر الرعامسة ترجع للقرن الـ ١٣ قبل الميلاد تضم تابوتين بهما مومياوتان وبعض المناظر الملونة وجارى استكمال العمل بالموقع، وكشفت عن المقبرة البعثة المصرية من المجلس الأعلى للآثار.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الوزير للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة العساسيف بالقرنة بالبر الغربي بالاقصر، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من السفراء ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية وعدد من أعضاء البرلمان، وسط حضورمكثف من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى المؤتمر الصحفى، إن البعثة المصرية بدأت العمل فى منطقة العساسيف في مارس الماضي ولمدة خمسة أشهر وتم الكشف عن المقبرة الجديدة الخاصة بـ"كاتب فى مقصورة التحنيط الخاصة بالإله موت، وزوجته منشدة آمون". وأضاف وزيري إنه تم العثور داخل المقبرة على أكثر من ألف تمثال اوشابتى (تماثيل تشبه المومياوات) من الفيانس وورق بردى وعدد من المقتنيات الأثرية، إلى جانب تابوتين بهما مومياوتان. وأشار إلى أن هناك أكثر من ٢٥ بعثة مصرية عاملة فى مختلف المواقع الأثرية والتى حققت اكتشافات متميزة.



