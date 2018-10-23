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اكتشاف مومياء لسيدةعلي جسدها30 تاتو
    انسامد - 23 اكتوبر - تشرين الاول - اعلن اليوم عن اكتشاف مومياء لامرأة في الثلاثينات من عمرها عاشت علي الارجح ما بين عامي 1300 و 1070 قبل الميلاد ينتشر علي اجزاء مختلفة من جسدها 30 تاتو فريدة من نوعها .

    ويقول بيان المجلس الاعلي للاثار المصري ان التاتو موجود علي الرقبة و الظهر و الكتفين و الذراعين و يظهر علي شكل ثيران و زهرة اللوتس و مجموعة من الابقار و عين اوجات و هو ما يشير الي انها كانت تتمتع بمكانة دينية بارزة في حياتها.

    و يؤكد البيان انه لم يتم تحديد هويتها بعد بالاضافة لالقابها و مواقعها المختلفة الا ان البعثة الفرنسية التي اكتشفتها تؤكد انها تبدو من كبار المسئولين او من النخبة.

    تم اكتشاف المومياء في قرية دير المدينة في الضفة الغربية للاقصر عام 2014 و تخضع للفحص باحدث تقنيات الاشعة تحت الحمراء لاكتشاف المزيد من تفاصيل الوشم مما يوفر نفس الظروف البيئية لدفنها قبل 3000 سنة.

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