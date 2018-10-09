وزارة الآثار المصرية ضيف شرف

انسامد - 9 اكتوبر - تشرين الاول - أكد الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشؤن الفنية، عمق العلاقات الأثرية والثقافية التي تجمع بين مصر وايطاليا، مشيدا بالتعاون المثمر في مجال العمل الأثري والحفائر بشكل عام ومع متحف الحضارة لروفيرتو بشكل خاص منذ توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الآثار في عام 2015.



وأشارت وزارة الآثار، في بيان أصدرته،إلى أن ذلك جاء خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات المؤتمر الدولي لسينما الآثار، والذي نظمه متحف الحضارة بمدينة روفيرتو بإيطاليا، خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الحالي، حيث شاركت الوزارة كضيف شرف في المؤتمر.



وسلط الدكتور مصطفى أمين الضوء على اهتمام العالم أجمع من بينه إيطاليا بما أنجزته وزارة الآثار في الأونة الأخيرة من اكتشافات أثرية وافتتاحات لعدد من المناطق الأثرية للزيارة، بالإضافة إلى خطة الوزارة لإنهاء العديد من المشروعات القومية وأهمها المتحف المصري الكبير.



