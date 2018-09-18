اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" في أسوان جنوب مصر

أنسامد - 18 سبتمبر /أيلول/ - كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياة الجوفية في معبد كوم أمبو بأسوان عن تمثال مصنوع من الحجر الرملي لأبو الهول.



صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، موضحا أنه من المرجح أن يرجع التمثال إلى العصر البطلمي حيث تم العثور عليه في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد كوم أمبو في المنطقة الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري، وهو نفس الموقع التى تم الكشف فيه منذ شهر على لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس.



من جانبه، قال عبد المنعم سعيد مدير عام اثار اسوانً ان البعثة ستستكمل دراساتها الاثرية اللازمة على التمثال المكتشف لمعرفة المزيد من المعلومات الاثرية و التاريخية عنه.



وأشار ان اللوحتيين السابقتين يرجعان لعصر للملك بطليموس الخامس، و مصنوعتين من الحجر الرملي عليهم كتابات باللغة الهيروغليفية و الديموطيقية و قد تم نقلهما الاسبوع الماضي الي المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط للترميم و للدخول في سيناريو العرض المتحفي له.



