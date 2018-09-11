ترميم عدد من القطع الخاصة بتوت عنخ آمون بالمتحف الكبير

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - عقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع لجنة سيناريو العرض المتحفي الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير . وانتهت اللجنة الى قرار نقل قطع الملك توت عنخ آمون التي تحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية ، مع الحفاظ على استمرار عرض القطع الأساسية والمبهرة داخل سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف المصري بالتحرير؛ وذلك حتى قبل موعد افتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية في عام 2020 ، مشيرة الى ان القطع التي سيتم نقلها إلى المتحف الكبير تضم المظلة الملكية الخاصة بالملك، والمروحة الريشية، وبوكية الورد.



تضم خطة تطوير سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف المصري مجموعة آثار كنوز تانيس، ومجموعة آثار تويا ويويا؛ اجداد الملك اخناتون والتي تضم 203 قطع أثريةلا تقل اهمية عن مجموعة الملك توت عنخ آمون.



من المقرر أن يتم الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى من أعمال تطوير المتحف المصري بالتحرير وافتتاحها تزامنا مع عيد ميلاد المتحف في 15 نوفمبر القادم، وهو يوم تأسيس المتحف.



