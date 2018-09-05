عروض عربيةوأجنبية بمناسبة 30 عام على إنشاء الاوبرا

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - اطلق الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الموسم الفني الجديد للأوبرا من خلال برنامج فني و ثقافي ثري، تزامناً مع الاحتفال بالعيد الثلاثين لافتتاح الأوبرا الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي .



وذكرت دار الأوبرا، في بيان لها أن البرنامج الفني سيستمر طوال الموسم الذي بدأ في سبتمبر 2018 وينتهى في يونيو 2019 وتستضيف خلاله دار الأوبرا بالتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية الكثير من أهم وأشهر الفرق والعازفين والمطربين والقادة الزائرين من 20 دولة عربية وأجنبيه وهم ( سوريا ، كوريا ، المجر ، التشيك ، إسبانيا ، روسيا ، إيطاليا ، شيلي ، الصين ، المكسيك ، الأرجنتين، ألمانيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، فرنسا، جورجيا، فنلندا ،النمسا واليابان) .



وأوضح البيان أنه من بين الفرق التي ستشارك في عروض الأوبرا (فرقة أورنينا ) عرض "طريق الحرير - العقد الفريد"، فرقة الرضوان للإنشاد الديني "المرعشلي"فرقة أبو شعر (سوريا) ، عرض رحيق كوريا وفرقة JinMyung للإيقاع (كوريا)، وفى إطار احتفال أوركسترا القاهرة السيمفوني بمرور 60 عاماً على تأسيسه سيتم استضافة الموسيقار المجرى اشتيفان دانيس و المايسترو التشيكي ميريام نيمكوفا ، فرقة فلامنكو دى مدريد - عرض "فيستا فلامنكا"، فرقة فلامنكو عرض "أورسولا لوبيز" ، احتفالية الفنان باكو لوثيا، منى بوركهارد اغاني فلكلور (أسبانيا)، راقصي أوبرا باريس بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة مع أوركسترا أوبرا القاهرة ، فرقة باليه سان بترسبرج - باليه "شوبينيانا" و "شهرزاد" و فرقة باليه دياجالييف مع جالا كونسير (روسيا)، فرقة باليه جيورجيا الوطني للفولكلور ، الجسر الموسيقى الفنلندى ، اوركسترا دى جيوفانى إيطاليانا (إيطاليا) .



كما نجحت دار الأوبرا في تجديد رخصه البث الحصري المباشر لعروض الميتروبوليتان الأمريكية، و كذلك تستعد لإقامة احتفالية فنية كبري يوم مولدها في العاشر من أكتوبر بالمسرح الكبير مهداه لروح المايسترو الدو مانياتو الذي يعد الأب الروحي لفناني ومغنى فرقة أوبرا القاهرة.



ويتضمن هذا الموسم إنتاج العديد من العروض الفنية التي تقدم لأول مرة من خلال الفرق التابعة لدار الأوبرا المصرية منها باليها( جيزيل وكليوباترا) لـ فرقة بالية أوبرا القاهرة ( شجرة الدر ،والظاهر بيبرس لـ فرقة فرسان الشرق للتراث، ( متاهات العقل ودموع حدبد ) لفرقة الرقص المسرحي الحديث، كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة لأول مرة أوبرا توراندوت بالتعاون مع سفارة الصين في إنتاج مصري صيني مشترك ويقدم نجوم الفرقة بمشاركة نجوم الأوبرا في إيطاليا، كوريا، المكسيك، اليابان،وبلغاريا مجموعه من اشهر الأوبرات منها النادى السحري، عايدة والحفل التنكري.



