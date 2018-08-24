مصر تدشن أول متحف للعملات التذكارية والإصدارات التاريخية



أنسامد - 24 أغسطس /آب/ - دشّنت مصر / امس الخميس/ أول متحف للعملات التذكارية والإصدارات التاريخية والذي يحتوي على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة منذ إنشاء مصلحة سك العملة والتي تم تأسيسها عام 1950، وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي مرورا بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.

ووفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط، فقد تفقد وزير المالية الدكتور محمد معيط التجهيزات الجارية لتأسيس المتحف.

وقال معيط - في تصريح خلال جولته التفقدية : "إن المتحف يحتوي على مجموعة نادرة من العملات التذكارية والتي تم سك بعضها بالمصلحة والبعض الآخر خارج مصر قبل تأسيس المصلحة وتمثل بعض الشخصيات التاريخية الهامة المصرية والعالمية مثل: محمد علي والرئيس جمال عبد الناصر وزعماء الدول العربية والإسلامية، كما توجد مجموعة أخرى تؤرخ الأحداث الهامة مثل: حفر قناة السويس وبناء السد العالي وغيرها من المشروعات القومية الهامة في تاريخ مصر".

وأضاف: "أن المتحف يتضمن مجموعة من الأوسمة والقلادات والميداليات والدروع من إنتاج المصلحة وأهمها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وقلادة الجمهورية وقلادة النيل والعديد من المسبوكات التي أنتجتها المصلحة على مدار التاريخ".

من جهته، قال مستشار وزير المالية الدكتور شريف حازم: "إن الركن الخاص بالمحفظة الملكية للملك فاروق يمثل قيمة خاصة حيث يضم الإصدار الأول رقم (1) من عدة عملات ورقية مصرية نادرة مثل الجنيه المصري ذو الجملين والذي يعتبر من الأوراق النقدية النادرة لهواة العملات".

يذكر أن مصلحة سك العملة تقوم حاليا بتصميم العديد من العملات الخاصة بإحياء ذكرى المناسبات والشخصيات التاريخية؛ لإصدارها خلال الأعوام القادمة ومنها مرور 100 عام على ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر و150 عاما على ميلاد طلعت حرب مؤسس بنك مصر و150 عاما على افتتاح قناة السويس و100 عام على تأسيس الجامعة الأمريكية وغيرها من الأحداث التاريخية الهامة.