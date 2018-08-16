براغ.. وجهة أوروبية جديدة لـ"العربية للطيران

انسامد 16 اغسطس / اب / اعلنت "العربية للطيران" عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ، وجهتها الجديدة في أوروبا، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في إمارة الشارقة. وستبدأ الناقلة بتسيير رحلاتها إلى هذه الوجهة الجديدة اعتباراً من تاريخ 11 ديسمبر 2018.



وستسير "العربية للطيران" رحلاتها بين المدينتين والتي تبلغ مدتها 6 ساعات و50 دقيقة خمس مرات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت والأحد.



وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تواصل العربية للطيران تركيزها على توسيع شبكة وجهاتها وخطوطها العالمية. ومع انطلاق وجهتنا الجديدة التي تربط بين الشارقة وبراغ، فإننا نسعى إلى منح عملائنا الفرصة لاستكشاف هذه المدينة العريقة التي تتسم بالغنى والتنوع، والتي تمثل أجدد وجهاتنا في أوروبا التي يمكنهم السفر إليها مباشرة من الشارقة".



وتعتبر العاصمة التشيكية براغ أكبر مدن البلاد، وهي مدينة تاريخية عريقة تشتهر بساحتها التاريخية الواقعة في مركز المدينة القديمة، وأبنيتها المزخرفة، وهي تعد من أشهر الوجهات السياحية في أوروبا.



وتسير "العربية للطيران" حالياً رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة عالمية من مراكزها الرئيسية الأربعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



