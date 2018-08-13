السعودية:18 مليون زائر العام الماضي أنفقوا 98 مليار ريال

أنسامد - 13 أغسطس /آب/ - قالت وكالة الانباء السعودية إن قطاع السياحة في السعودية حقق تقدمًا ملموسًا خلال عام 2017، حيث وصل إجمالي السياحة الوافدة إلى المملكة لأكثر من 18 مليون شخص بإجمالي إنفاق قرابة الـ 98 مليار ريال.



ونقلت الوكالة عن نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد بن محمد البوعلي قوله إن عدد فعاليات الأنشطة الترفيهية ارتفع خلال العام نفسه إلى قرابة الـ 2045 فعالية بحجم إقبال تجاوز الـ 8 ملايين شخص، كما حقق قطاع المطاعم مبيعات تجاوزت حاجز الـ 80 مليار ريال.



وأشار إلى أن قطاع الضيافة والترفيه على اختلاف مجالاته يتجه إلى طفرة كُبرى مع التوجهات الحكومية الجديدة بزيادة فرص توطينه، مضيفا أن رؤية المملكة 2030، ركزّت على التنويع الاقتصادي، من خلال تعّظيم أدوار ومكانة جميع القطاعات الإنتاجية.



وأكد أن قطاع الضيافة والترفيه بما يُمثله من قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني، يأتي كإحدى الركائز المهمة لتحقيق ذلك الهدف.



وشدد المشاركون في اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية بالسعودية، على الدعم الذي تُقدمه الجهات الحكومية ذات الشأن بقطاع الضيافة والترفيه لأجل الارتقاء بالمنشآت الاقتصادية العاملة فيه، وعدوه قطاعاً واعداً يبلغ حجمه نحو 127 مليار ريال، يُسهم فيه المكون المحلي بنسبة 32%، كثاني أكبر قطاع بعد التجزئة يمكنه أن يُحقق خيارات التوطين.



