أوبرا توت عنخ آمون هدية افتتاح المتحف المصري الكبير

انسامد - 31 يوليو / تموز - قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس إنه من المقرر عرض أوبرا (توت عنخ آمون) التي ألفها بالتعاون مع الموسيقار الإيطالي Zambone، وكاتب السيناريو Santocono في افتتاح المتحف المصري الكبير 2020.



وأكد حواس، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020 يعد إنجازا كبيرا يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي الآثار اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق.



وأضاف أن أوبرا توت عنخ آمون ليست لها صلة باكتشاف مقبرته إطلاقا..



نافيا ما يتردد من أن حياة الملك توت عنخ آمون تخلو من الدراما، فحياة هذا الملك الصغير منذ ولادته وحتى موته مليئة بالأحداث الدرامية المثيرة التي لا نجدها في حياة أي ملك مصري آخر.



وأوضح أن سبب اختياره لتوت عنخ آمون لتأليف الأوبرا، باعتباره هو البطل المتوج بالمتحف المصري الكبير، حيث ستعرض مقتنياته كاملة لأول مرة فيه، إلى جانب أن هذه الأوبرا سوف يكتب لها العالمية والانتشار، لأنها تحمل اسم هذا الملك الذي يعرفه العالم أجمع.



