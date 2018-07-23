شرم الشيخ تحتضن المهرجان العربي للفنون التشكيلية في أغسطس

انسامد - 23 يوليو / تموز - تبدأ بمدينة شرم الشيخ في أول أغسطس المقبل فعاليات المهرجان العربي للفنون التشكيلية تحت عنوان " لمسات في سيناء الحضارات" والذي تنظمه "مؤسسة لمسات" ويستمر 5 أيام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن الدكتورة نيرمين شمس منظمة المهرجان أنه من المقرر أن يشارك في المهرجان 10 دول عربية هي مصر والسعودية واليمن ولبنان والكويت وسوريا والامارات وسلطنة عمان وتونس والعراق بحضور أكثر من 35 فنانا.



وأضافت أن المهرجان يهدف الي التبادل الثقافي والفني بين الدول العربية وإثراء الحركة التشكيلية بمصر وتنشيط وتشجيع السياحة بجنوب سيناء ، وقد تم اعداد برنامج ترفيهي للفنانين العرب للتعرف علي المعالم السياحية والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها سيناء، مشيرة الي أن المعرض سيعبر عن الحضارات العربية المختلفة .



