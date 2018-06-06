الإسكندرية تسعي للفوز بتنظيم مؤتمر المتاحف الدولي

انسامد - 6 يونيو / حزيران - طالب على المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بتضافر جهود القيادة السياسية وكل الجهات والوزارات المعنية والشخصيات العامة العالمية من أجل العمل على فوز مصر باستضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف الذي تتنافس فيه الإسكندرية مع براغ وأوسلو والذي سيتم التصويت في الـ8 يونيو الجاري.



وأضاف رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، أن فرص مصر بالفوز بالتنظيم قوية جدا لما تلقاه مصر من ترحيب ودعم من الصين والإكوادور وتشاد وباكستان وتونس والمغرب، بالإضافة إلى الدور الأفريقي القوى، مؤكدا أن المؤتمر تم عقده في أوروبا أكثر من مرة ولم ينعقد في أفريقيا قبل ذلك.



وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن تضافر وزارات السياحة والآثار والثقافة والخارجية من أجل عمل ملف دعائي والتواصل مع متخذي القرار في العالم لكسب تأييدهم في استضافة مصر للمؤتمر سيكون له أثر كبير في فوزنا بالتنظيم، بالإضافة إلى اختيار شخصيات مصرية عالمية مؤثرة للتسويق لملف مصر مثل الدكتور زاهي حواس الذي يتمتع بتاريخ وعلاقات ممتازة محليا ودوليا والنجم محمد صلاح.



وأكد أن فوز الإسكندرية بالتنظيم سيكون رسالة عالمية بأمن واستقرار مصر، وسيسلط الضوء على الحضارة المصرية والتاريخ السكندري من خلال مشاركة العديد من دول العالم في الحدث، وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحفية ووكالات الأنباء في نقل المؤتمر للعالم كله وهو ما يعتبر دعاية غير مباشرة لمصر والإسكندرية بشكل خاص أمام العالم كله، وسيحدث رواج في الإسكندرية ونشاط سياحي وتجاري كبير، حيث أنه من المنتظر أن يصل عدد المشاركين قرابة 5 آلاف مشارك من 120 دولة ما بين مسئولين وإعلاميين وصحفيين ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم.



وأوضح أن غرفة شركات السياحة قامت بالتنسيق مع المحافظة في توفير البواخر النيلية والبحرية لترسو في مياه البحر المتوسط بالإسكندرية، واستغلالها لتكون غرفا فندقية لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي ستزور الإسكندرية خلال المؤتمر، موضحا أن الشركات تقوم حاليا بإعداد برامج ترفيهية للزوار خلال المؤتمر من خلال زيارة معالم الإسكندرية الجميلة.



