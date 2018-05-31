البحرين تمنح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات

انسامد - 31 مايو / ايار - اعلنت حكومة البحرين عن إعداد مشروع قانون يسمح بحصول المستثمرين الأجانب على تأشيرة إقامة بالكفالة الشخصية لمدة عشرسنوات قابلة للتجديد، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الإستثمارات الأجنبية بمملكة البحرين.



وأصدر ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تعليمات لوزير الداخلية بإعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.



وتأتي تحركات المملكة البحرينية في أعقاب اتخاذ تحركات مماثلة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت موافقتها قبل عشرة أيام على منح تأشيرات إقامة للمستثمرين وللمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضاً للطلاب المتفوقين لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى السماح بتملك المستثمرين العالميين (الأجانب) لنسبة 100% من الشركات بالدولة وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن مشروع القرار يأتي متماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة في جميع المجالات، فضلا عن تكامل الجهود في كافة الجهات الحكومية لتطوير الخدمات والإجراءات، وفق أفضل الممارسات العالمية مما من شأنه توفير التسهيلات التي تدعم البيئة المحفزة للتنمية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.



وقد تمكنت المملكة البحرينية من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 733 مليون دولار خلال عام 2017، كما تجاوز معدل النمو الإقتصادي التوقعات ليحقق خلال التسع الشهور الأولى من عام 2017 نحو 3.6% ، مقارنة بنحو 3.2% خلال عام 2016، وذلك وفقا بيانات الصادرة عن مجلس التنمية الإقتصادية بالبحرين.



