انطلاق المنتدى الرابع لسياحة فن الطهى 30 مايو في بانكوك

انسامد - 29 مايو / ايار - أعلنت منظمة السياحة العالمية، برئاسة الأمين العام زوراب بولوليكاشفيلى، بالتعاون مع حكومة تايلاند ومركز الطهى الباسكى ، تنظيم المنتدى العالمى الرابع لمنظمة السياحة العالمية حول سياحة فن الطهى من 30 مايو إلى 1 يونيو المقبل، فى العاصمة التايلاندية بانكوك.



ووفقا للموقع الإلكترونى للمنظمة السياحة العالمية، ستركز هذه الطبعة الرابعة من المنتدى العالمى لسياحة فن الطهى على تسخير قوة التكنولوجيا كمحرك للنمو المستدام، كما سيوفر فرصة جيدة للخبراء البارزين فى السياحة لفن الطهى لمناقشة اتجاهات وتحديات التيارات فى هذا القطاع، وتبادل أفضل الممارسات والنقاش حول الحوار بين الثقافات.



كما سيركز المنتدى الرابع، على أهمية التكنولوجيا فى السياحة المستدامة فى فن الطهى، وسوف يستكشف هذا المنتدى فن الطهى باعتباره جوهر الثقافة وعنصرا من عناصر التراث غير المادى، والعلاقة المتبادلة بين فن الطهى والسياحة التى يمكن أن تعزز التنمية المحلية المستدامة.



يذكر أن المنتدى يتيح الفرصة لكبار الخبراء فى سياحة فن الطهى لمناقشة الوضع الحالى والتحديات فى فن الطهى السياحة فى جميع أنحاء العالم، ومناقشة مجالات الإدارة وتنظيم الأحداث والابتكار فى قنوات الاتصال، من أجل تعزيز التطوير المهنى للقطاع