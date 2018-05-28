رحلات طيران إضافية لنقل مشجعى المنتخب القومى بكأس العالم

انسامد - 28 مايو / ايار - أعلن "صفوت مسلم" رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم تشغيل 12 رحلة إضافية بخلاف الـ 3 رحلات المنتظمة أسبوعيا لنقل الجماهير إلى روسيا لموازرة المنتخب الوطنى فى مباريات كأس العالم التى تبدأ منتصف يونيو القادم .. جاء ذلك فى تصريحات صحفية لمراسلنا بمطار القاهرة قال " مسلم " : سيتم تشغيل رحلات خاصة لنقل المشجعين المصريين ودراسة تكثيف الرحلات فى فترة كأس العالم فى حال زيادة الطلب من جانب المشجعين المصريين الراغبين فى مؤازرة المنتخب فى بطولة كأس العالم وذلك بصفة مصر للطيران الناقل الرسمى للمشجع المصرى ..



وأضاف "مسلم " : سيتم توفير جميع تسهيلات السفر اللازمة لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم خلال رحلته إلي روسيا باستخدام أحدث طرازات مصر للطيران المنضمة للأسطول حديثًا البوينج B737-800 NG التى تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية لنقل الفريق فى جميع رحلاته الخارجية وذلك بعد حصول الشركة على حق رعاية المنتخب الوطنى لمدة 5 سنوات ..



