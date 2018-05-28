مطار ابو ظبي يستقبل 7.3 مليون مسافر في اربعة اشهر

انسامد - 28 مايو/أيار - شهد مطار أبوظبي الدولي مرور 1,84 مليون مسافر خلال شهر أبريل الماضي، مقابل مليوني مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 11.1%.



وذكر مطار ابو ظبي في بيان له ان إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر الأربعة الاولي من العام الجاري بلغ 7.3 مليون مسافر، مقابل 8.2 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتصدرت لندن قائمة الوجهات الخمس الأكثر ازدحاماً من مطار أبوظبي، حيث حصدت أعلى حصة من الحركة في المطار في أبريل، تلتها مانيلا، وجدة، وبانكوك، والقاهرة. وسجلت فرنسا أعلى نسبة نمو في الحركة وصلت إلى 18.9%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وواصلت الهند احتلال المركز الأول بنسبتها من السوق، حيث سجلت 17.7% من أعداد المسافرين خلال شهر أبريل، لتليها المملكة المتحدة في المركز الثاني، حاصدة 7.4% من الحركة.



