حجم الاستثمارات العربية في السياحة يبلغ 75 مليار دولار

انسامد - 16 مايو / ايار - قال الدكتور بندر بن فهد الفهيد، رئيس منظمة السياحة العربية، إن حجم الاستثمارات العربية بمجال السياحة حاليا يبلغ نحو 75 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 327 مليار دولار بحلول عام 2020 وأشار في تصريحات ادلي بها في القاهرة علي هامش الدورة الرابعة و الاربعين لاجتماع لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ - و نشرها علي حساب تويتر الخاص به - إلى أن حركة السياحة البينية بين الدول العربية بلغت 45% قبل ثورات الربيع العربى عام 2011، ثم تراجعت إلى نحو 30% بسبب التوترات السياسية والأمنية التى تبعت تلك الثورات وحاليا بدأت النسبة فى الارتفاع بعد حالة الاستقرار الأمنى والسياسي التي تشهده حاليا بعض الدول مثل مصر وتونس، متمنيا أن يعود الاستقرار سريعا إلى كل من ليبيا وسوريا واليمن قريبا.



أن البنك الإسلامي قام بعمل بوليصة تأمين للمشروعات الاستثمارية بالدول العربية لضمان استمرار وزيادة الاستثمارات والتي بلغت 7 مليار دولار، وصلت حصة المشروعات السياحية منها نحو 20%.



