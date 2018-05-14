موانئ السعودية تستعد لاستقبال السفن السياحية الضخمة

انسامد - 14 مايو / ايار - نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ورشة عمل تدريبية بعنوان "مهارات التعامل مع السائح" امتدت لأسبوعين في عدد من موانئ المملكة، شملت ميناء ضبا وميناء جازان وميناء الجبيل التجاري وميناء ينبع التجاري وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.



و يقول الموقع الرسمي للهيئة ان الورشة التي تأتي تفعيلاً لمذكرة التكامل المبرمة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للموانئ، إلى تطوير مهارات المشاركين في فن التعامل والحوار مع السائحين والزوار وأهم الطرق والأساليب لتحقيق ذلك، ونقل الصورة الحضارية المشرفة للمملكة من خلال حسن التعامل، وتقديم التسهيلات لاستقبال رحلات السفن واليخوت السياحية العالمية "الكروز".



يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للموانئ، تبذلان جهوداً مكثفة لإعداد الإجراءات والسياسات المتعلقة بتشغيل رحلات السفن واليخوت السياحية العالمية "الكروز" في المملكة وتطوير الخدمات والمواقع المتعلقة بها، استعداداً لاستقبال هذه السُفن واليخوت السياحية في 5 موانئ سعودية وذلك بعد أن يتم إطلاق التأشيرات السياحية، حيث جاء هذا المشروع بعد تشكيل لجنة دائمة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية كل من: (وزارة الداخلية، الهيئة العامة للموانئ، الهيئة العامة للجمارك، مركز المعلومات الوطني).



وتعكف الجهتان حالياً على إدراج موانئ المملكة ضمن روزنامة السفن واليخوت السياحية العالمية، وذلك بعد دراسة وتحليل وتقييم الوضع الراهن للموانئ في المملكة وتحديد احتياجاتها المستقبلية لاستقبال رحلات الكروز العالمية، علماً بأن الموانئ المستهدفة هي (ميناء ضبا، ميناء ينبع التجاري، ميناء جدة الإسلامي، ميناء جازان، ميناء الجبيل التجاري).



