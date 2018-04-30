الكنيسةالأرثوذكسية تنظم معرضا للآيقونات بايطاليا

انسامد - 30 ابريل / نيسان - التقى الأنبا برنابا اسقف تورينو وروما ، والأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب بالأقصر ، والراهب القمص يوحنا السرياني بالمونسنيور لينو فوماجالي أسقف الكنيسة الكاثوليكية بمدينة فيتربو والقنصل العام المصري شريف الجمال، لبحث الترتيب لإقامة معرض بإيطاليا يهدف للترويج للسياحة الدينية في مصر .



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم/الاثنين/ إنه تم خلال اللقاء بحث الاستعدادات الخاصة بإقامة معرض للاثار المصرية والأيقونات القبطية في إيبارشية فيتربو بإيطاليا في الفترة من شهر مايو المقبل وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري. وأضاف أن فكرة المعرض تأتي بهدف تنشيط ودعم السياحة الدينية في مصر ، لافتا إلى أن اللقاء ضم أيضا المهندس أوجينيو بينديتي رئيس المؤسسة الإيطالية للأعمال الخيرية .



