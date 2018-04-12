مهرجان الجونة للسينما يفتح باب التقديم لأفلام دورته الثانية

انسامد - 12 ابريل / نيسان - اعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في برنامج الدورة الثانية للمهرجان والتي ستعقد فى مدينة الجونة خلال الفترة من الـ 20 وحتى 28 سبتمبر القادم و ذلك لأقسام المهرجان الثلاثة: الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام التسجيلية الطويلة و الأفلام القصيرة،على أن يغلق باب التقديم في 22 يوليو 2018 تتنافس الأفلام المختارة على جوائز يصل مجموع قيمتها الى 220 الف دولار أمريكي تمنحها لجان تحكيم من شخصيات ذات قيمة من محترفي صناعة السينما، وتنقسم مسابقات الدورة الثانية للمهرجان الثانية إلى ثلاثة فئات هي؛ مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة. وستقوم لجان تحكيم بمنح جوائز المسابقات بمستوياتها؛ نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم والفضية والبرونزية للفيلميين التاليين وجائزة أفضل فيلم عربي بينما تنفرد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة باضافتها جائزتي؛ أفضل ممثل وممثلة.



و من جانبه، أكد انتشال التميمي مدير المهرجان أن " فتح باب التقديم يمنحنا الفرصة للإطلاع على الأعمال السينمائية التي قد تكون بعيدة عن نظرنا.الأفلام المتقدمة تمنح فريقي البرمجة و المشاهدة القدرة على التعرف على درراً سينمائية مخفية وغير مكتشفة وتجربة العام الماضي هي دليل حي على ذلك وهو ما شجعنا على ترقب المزيد في دورة هذا العام. هدفنا الدائم هو إكتشاف الأساليب السينمائية المبتكرة و تسليط الضوء على المواهب الجديدة".



و بمجرد الإنتهاء من تلقي طلبات الأفلام المشاركة، يعكف فريق البرمجة الخاص بمهرجان الجونة السينمائي على النظر في كافة الأفلام المؤهلة والمساعدة فى إختيار المشروعات التي تقدم مزيجا متوازنا من الأفلام التي سبق وتم الإحتفاء بها في المهرجانات الكبرى بجانب الأعمال السينمائية الحديثة التي تتحدى القوالب التقليدية وتستكشف أشكالاً جديدة للتعبير السينمائي، وسيتم التأكد خلال عملية الإختيار من أن الأفلام المعروضة تحتوى على قيمة فنية عالية من شأنها أن تعزز قيم التفاهم والتعايش المشترك. سيقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة يطلق عليها " سينما من أجل الانسانية" و هي جائزة تُمنح من خلال تصويت الجمهور و ستقدم الي الأفلام المؤهلة من الأفلام الروائية و التسجيلية الطويلة في المسابقة الرسمية و من القسم الرسمي خارج المسابقة وسيحصل الفائز علي جائزة " سينما من أجل الانسانية " وشهادة وـ20000 دولار أمريكي.



وتحدث المدير الفنى للمهرجان أمير رمسيس قائلاً "كما نحرص في مهرجان الجونة السينمائي على عرض اهم اعمال العام لكبار المخرجين، نحرص كذلك على أن يشكل المهرجان بوابة لأعمال جديدة لم يكتشفها العالم بعد لتخطو خطوتها الأولى ولأن يعرفها الجمهور من خلالنا.



كانت دورتنا الأولى مليئة بتلك الإكتشافات التي أتاحتها لنا الأفلام المتقدمة للمهرجان و نأمل أن نستمر في أن نلقي مزيداً من الضوء على تلك التجارب الواعدة."