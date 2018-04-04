تونس: عائدات السياحة زادت في الربع الاول من 2018

انسامد - 4 ابريل / نيسان - أعلنت الحكومة التونسية أن عائدات السياحة زادت 23 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع تعافي القطاع من آثار هجمات دامية في 2015.



وذكرت وزارة السياحة أن العائدات بلغت 457 مليون دينار تعادل نحو 190.63 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفاعا من 371 مليون دينار في الفترة نفسها من 2017.



وبعد ثلاث سنوات من هجومين داميين قتل فيهما متطرفون عشرات السياح في فندق بمنتجع سوسة وفي متحف باردو، بدأت وكالات السفر العالمية الكبرى في العودة إلى تونس هذا العام في مؤشر على تعافي السياحة مع تحسن الوضع الأمني بشكل كبير.



يمثل قطاع السياحة في تونس حوالي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والتوظيف.



وفي شباط/ فبراير الماضي، قالت وزيرة السياحة سلمى اللومي إن تونس تتوقع استقبال حوالي ثمانية ملايين سائح هذا العام للمرة الأولى.



