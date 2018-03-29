ايرباص "بعيدة المدى" تستعد للأجواء الحارة من الشارقة

انسامد - 29 مارس / اذار - بدأت أولى طائرات إيرباص من طراز A321LR بعيدة المدى، اختبارات الأجواء الحارة في مطارالشارقة الدولي.



وانطلقت اختبارات الأجواء الحارة يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس، باختبار الأنظمة مع التركيز على المقصورة، بما في ذلك أنظمة التبريد على أرضية المطار.



وتعد تلك الاختبارات جزءاً من الرحلة التجريبية التي تجريها الطائرة على مدى ما يقارب من 100 ساعة طيران، تخضع خلالها لاختبارات الطيران المختلفة، بعد أن أكملت رحلتها الأولى في 31 يناير من العام الحالي.



وتعد هذه الرحلة التجريبية الثالثة التي تختار فيها شركة "إيرباص" دولة #الإمارات لإجراء رحلات الاختبار، لما تتمتع به من ظروف جوية مثالية لهذا النوع من الاختبارات ومرافق حديثة.



وتقوم الطائرة المزودة بمحركات CFMLEAP-1A برحلتها التجريبية للحصول على شهادات المطابقة والاعتماد، وفقاً لوكالة سلامة الطيران الأوروبية وإدارة الطيران الفيدرالية.



وتمتاز طائرة A321LR باستيعاب ما يصل إلى 240 راكباً في أوسع هيكل لطائرة "إيرباص" ذات الممر الواحد.



