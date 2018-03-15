تنظيم مؤتمر التنمية المستدامة لدعم السياحة

انسامد - 15 مارس / اذار - أعلن علي رضوان، رئيس الجهة المنظمة لمؤتمر التنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة، انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر في الفترة من 2 إلى 4 مايو القادم بالقاهرة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأفرو أسيوي بنيويورك والمنظمة العربية الأوروبية للبيئة بچنيف بحضور عدد من كبار الشخصيات المصرية والعربية والأفريقية.



وتأتي الدورة الثانية للمؤتمر استكمالا للأولى التي عقدت في الأقصر في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2017 بدعم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.



وأشار رضوان، إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي دعما لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 في إستراتيجية التنمية المستدامة .



وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات ومد جسور التعاون على جميع المستويات بين دول الخليج العربي وشمال أفريقيا والسعي لتحقيق المصالح المشتركة وزيادة الاستثمارات المتبادلة للحاق بركب الدول المتقدمة. من جانبه أعلن رجل الأعمال السعودي أحمد ناصر العبيكان العضو المؤسس للمجلس الاقتصادي الأفروأسيوي تأسيس شركة سعودية مصرية عربية لإدارة وتشغيل المحميات الطبيعية برأس مال مليار جنيه مصري وسوف يعلن خلال المؤتمر عن عدد من الاستثمارات الجديدة في هذا المجال .



في سياق متصل صرح طارق بن عيد العبيد رئيس المجلس الاقتصادي الأفروأسيوي بنيويورك بأن هذه الدورة سوف يتم فيها طرح رؤية الحكومات العربية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تتفق مع رؤية الأمم المتحدة وأضاف بأن مشاركة المجلس فى تنظيم المؤتمر لدعم السياحة المصرية من خلال سياحة المؤتمرات وجعل مصر بوابة العالم للاستثمار في أفريقيا وأيضا لمناقشة خطط الحكومات الخليجية تحديدا في مجال التنمية المستدامة حيث سوف يتم طرح رؤية السعودية والبحرين والكويت والإمارات.



