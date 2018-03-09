وجهة أكادير السياحية تستهل سنة 2018 على إيقاع التحسن في عدد الوافدين

انسامد/ومع/ 9 مارس/اذار استهل النشاط السياحي في أكادير سنة 2018 على إيقاع التحسن من حيث عدد الوافدين على هذه الوجهة ، حيث سجل عدد السياح الذين زاروا المحطة الشاطئية الأولى على الصعيد الوطني ارتفاعا برقمين اثنين بلغ معدله 51 ر20 في المائة. وتفيد المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة أن مجموع السياح الذين حلوا بمختلف الفنادق والاقامات والنوادي السياحية المصنفة في الشهر الأول من العام الجاري بلغ 74 ألف و 722 سائحا ، مقابل 62 ألف و سبعة سياح خلال شهر يناير من سنة2017 . ( فارق 12 ألف و 715 سائح).



ويأتي السياح القادمون من مختلف المدن المغربية في مقدمة الوافدين على مدينة الانبعاث وذلك بمجموع 22 ألف و 175 سائحا في يناير الماضي ، مقابل 17 ألف و 304 سياح في يناير 2017 ، ليسجلوا بذلك تحسنا بلغ معدله 15ر28 في المائة. كما شهد توافد السياح الفرنسيين على أكادير ، الذين احتلوا الرتبة الثانية ، ارتفاعا بمعدل 37ر25 في المائة ، حيث وصل عددهم إلى 12 ألف و 240 سائحا في يناير 2018 ، مقابل 9 آلاف و 763 سائحا في يناير من العام الماضي ، أي بفارق بلغ 2477 سائحا وسائحة. وطبعت ميزة التحسن أيضا فئة السياح القادمين إلى أكادير من إنجلترا وذلك بما معدله 17ر17 في المائة ، إذ توافد على وحدات الإيواء السياحي المصنفة في أكادير على امتداد أيام شهر يناير 2018 ما مجموعه 7 آلاف و 432 سائحا إنجليزيا ، مقابل 6 آلاف و 343 سائحا في يناير 2017. وقد استقبلت النوادي السياحية المصنفة أكبر عدد من السياح الوافدين على أكادير في يناير 2018 وذلك بما مجموعه 16 ألف و 181 سائحا ، متبوعة في الصف الثاني بالفنادق من فئة 4 نجوم التي استقبلت 14 الف و 763 سائحا ، ثم الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم في الصف الثالث حيث استقبلت 13 ألفا و 763 سائحا.



وقد وبلغ معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال شهر يناير 2018 نسبة 12ر51 في المائة ، مقابل 18ر46 في المائة في يناير من سنة 2017..

